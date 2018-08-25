«Нова Пошта» запевняє, що у згорілому у Мукачеві складі було все необхідне протипожежне обладнання

Через пожежу на складі в місті Мукачево, компанія має намір провести компенсацію ціни всіх знищених відправлень.

Про це повідомляє прес-служба «Нової Пошти», пише Укрінформ.

У компанії заявили, що в результаті пожежі на складі постраждалі відсутні. А сам термінал був обладнаний усіма необхідними засобами протипожежної безпеки.

«Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу, буде здійснена оцінка збитків. Вартість всіх втрачених посилок буде компенсована», - заявили в компанії.

Учора у Мукачеві загорілося складська будівля «Нової Пошти» на вулиці Кооперативна. До гасіння пожежі одразу було залучено 3 одиниці техніки особового складу рятувального загону, але через підвищену складність ДСНС прийняло рішення про залучення додаткових сил.