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«Нова Пошта» запевняє, що у згорілому у Мукачеві складі було все необхідне протипожежне обладнання
Через пожежу на складі в місті Мукачево, компанія має намір провести компенсацію ціни всіх знищених відправлень.
Про це повідомляє прес-служба «Нової Пошти», пише Укрінформ.
У компанії заявили, що в результаті пожежі на складі постраждалі відсутні. А сам термінал був обладнаний усіма необхідними засобами протипожежної безпеки.
«Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу, буде здійснена оцінка збитків. Вартість всіх втрачених посилок буде компенсована», - заявили в компанії.
Учора у Мукачеві загорілося складська будівля «Нової Пошти» на вулиці Кооперативна. До гасіння пожежі одразу було залучено 3 одиниці техніки особового складу рятувального загону, але через підвищену складність ДСНС прийняло рішення про залучення додаткових сил.
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