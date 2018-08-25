Клоуны «народной дыры» украли путинского «зеленого человечка» - и выдали за своего (фото)

Это «чистой воды диверсия» против «ихтамнетов»! – вопят в «дыре».

В пятницу, 24 августа, террористы «ДНР» выпустили марку по случаю 3-летия создания некоего «отряда спасательных работ особого риска «Легион», состоящего в тамошнем «МЧС». Создатели марки не придумали ничего лучшего, чем прилепить туда фото российского «зеленого человечка»-захватчика Крыма.

Внимание на конфуз обратил сепаратистский telegram-канал Inside Donetsk, передает Диалог.UA. Сепаратисты забились в истерике, клеймя создателей марки «украинскими диверсантами». В соцсетях тут же отметили, что фото с «зеленым человечком» террористы попросту украли из Интернета. Снимок принадлежит американскому фотографу Базу Ратнеру и находится в базе агентства Reuters: фото было сделано в Балаклаве в 2014 году во время захвата российской «зеленью» Крыма.

«Фото сочное, спору нет, но неужели вы не могли взять не менее колоритных бойцов отряда «Легион» МЧС ДНР? Нет камеры? Не было времени? Лень? Риторические вопросы, конечно. Это чистой воды диверсия. Подарок пропаганде противника», - запричитал Inside Donetsk.

От «Обкома»: Позже в комментарии этому каналу «министр связи ДНР» Виктор Яценко заявил, что разместить изображение именно этого военного – «пожелание командира «Легиона».

«Более того, они (отряд «Легион») себя сравнивают с вежливыми людьми. То есть на марке обязательно должен быть изображен именно этот солдат!» – сказал Яценко.

Шикарная логика, согласитесь. Если еще какой-нибудь «народный» гопник при власти захочет увековечить себя в виде, допустим, российского боксера-депутата Валуева или даже Джона Леннона, а его боевая подруга, первая красавица подъезда, возомнит себе Анджелиной Джоли, то придется штамповать и такие марки.