Україна подала запит на американські системи ППО

Запит був озвучений на «найвищому та високому рівні».

Україна подала запит в офіційний Вашингтон щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю $750 млн за одну одиницю, при необхідності мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії. Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий, пише Новое время.

«Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни», - зазначив він.

Також Чалий повідомив, що Україна потребує безпілотники, контрбатарейні радари та контрснайперські системи.

Посол додав, що відповідний запит був озвучений на «найвищому та високому рівні», а саме на зустрічах президентів України і США в Брюсселі, а також на зустрічах української сторони з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Інші подробиці цього запиту Валерій Чалий відмовився озвучувати, посилаючись на засекреченість інформації.

Нагадаємо, в березні Державний департамент США схвалив продаж летальної зброї Україні, в тому числі і 210 ракет і пускових установок Javelin за розрахунковою ціною в 47 млн доларів і 37 командно-пускових установок.

У травні держсекретар США Майк Помпео зазначив, що Сполучені Штати підтримують надання Україні оборонної зброї в майбутньому.