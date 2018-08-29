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Україна подала запит на американські системи ППО

Запит був озвучений на «найвищому та високому рівні».


Україна подала запит в офіційний Вашингтон щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю $750 млн за одну одиницю, при необхідності мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії. Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий, пише Новое время.

«Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни», - зазначив він.

Також Чалий повідомив, що Україна потребує безпілотники, контрбатарейні радари та контрснайперські системи.

Посол додав, що відповідний запит був озвучений на «найвищому та високому рівні», а саме на зустрічах президентів України і США в Брюсселі, а також на зустрічах української сторони з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Інші подробиці цього запиту Валерій Чалий відмовився озвучувати, посилаючись на засекреченість інформації.

Нагадаємо, в березні Державний департамент США схвалив продаж летальної зброї Україні, в тому числі і 210 ракет і пускових установок Javelin за розрахунковою ціною в 47 млн доларів і 37 командно-пускових установок.

У травні держсекретар США Майк Помпео зазначив, що Сполучені Штати підтримують надання Україні оборонної зброї в майбутньому.


"ОБКОМ"

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29 Августа 2018 09:01

 

 

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»?

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Жодного з цих фільмів не бачив (27)

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