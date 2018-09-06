РНБО у таємному режимі розгляне питання захисту інтересів України в Азовському морі

Рада національної безпеки і оборони України в четвер розгляне питання про невідкладні заходи щодо забезпечення захисту національних інтересів України в Азовському морі, заявляє президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні ми розглянемо в таємному режимі питання про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів в акваторії Азовського моря. Запропоновано відповідні ініціативи та узгоджено необхідну координацію наших дій», - сказав він на засіданні РНБО в четвер.

П.Порошенко визначив, які завдання, зокрема, потрібно вирішити: «Є необхідні кроки і щодо посилення забезпечення Військово-Морських сил України. Ми це розглянемо в закритій частині щодо безпеки Азова. Встановити і новітнє озброєння, і новітні плавзасоби, й інші речі».