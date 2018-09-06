Порошенко поручил создать международную комиссию ввиду экологической катастрофы в Крыму

Об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы все проинформированы об экологической катастрофе, которая произошла на оккупированной территории Крыма, в городе Армянск. На сегодня наши экологи сообщают очень тревожные данные. Нам нужно сделать несколько вещей. Просил бы создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая оказывает влияние на Украину, найти ее причину. Тем более, что, по версии из надежных источников, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов», - отметил П. Порошенко.

Кроме того, глава государства распорядился подготовили условия для оздоровления детей из Армянска в Херсонской области.

«Я просил бы, чтобы мы подготовили условия, чтобы пригласить детей из Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться. Пограничной службе поручается обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для организованных детских групп. Они должны чувствовать заботу украинского государства», - добавил он.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что «власть» Крыма скрывает реальный уровень экологической опасности.

В Крыму предупреждают о кислотных дождях после выбросов в Армянске. Рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений. Предупреждение о дожде распространяют по смс и телефону.