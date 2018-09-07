Голову Громадської ради при ДФС Києва затримано через хабар

Сума - понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції:

«Вказану суму коштів Голова громадської ради повинна була передати посадовим особам одного з обласних управлінь ДФС, щоб останні не втручалися у господарську діяльність комерційної структури.

За не створення штучних перешкод у фінансово-господарській діяльності підприємства, що виражалися у не реєстрації податкових накладних, та не накладення штрафних санкцій за начебто прострочення термінів підприємець повинен був надати 75 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Правоохоронці встановили причетність голови Громадської ради при Головному управлінні ДФС України в місті Києві до вчинення даного злочину та задокументовано кілька фактів одержання нею коштів від керівника комерційної структури. Так, на рахунок її фірми, нібито за надання консультативних та юридичних послуг, було перераховано у якості «завдатку» 300 тисяч гривень. У подальшому правопорушниця одержала наступну частину від обумовленої суми у розмірі 15 тисяч доларів США.

6 вересня голову Громадської ради при ГУ ДФС України в місті Києві було затримано під час одержання чергового «траншу». Працівники відділу протидії хабарництву Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідства поліції Київської області та прокуратури Київської області вилучили 45 тисяч доларів США.

Вказані суми, одержаних у якості неправомірної вигоди, затримана повинна була передати посадовим особам структурного підрозділу фіскальної служби однієї з областей.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, за місцем роботи та проживання фігуранта проводяться невідкладні слідчі дії, у т.ч. обшуки. Крім того, відпрацьовується причетність до вказаного злочину посадових осіб одного з обласних управлінь ДФС України.

Вирішується питання про затримання особи у порядку ст.208 КПК України та повідомлення їй про підозру».