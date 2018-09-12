Садовий із розумінням поставився до розпуску «Самопомочі» у Київраді

Лідер партії «Самопоміч», мер Львова Андрій Садовий заявив, що київська фракція, депутати якої взяли участь «в невеликому епізоді великої корупційної схеми», розпущена, бо слід позбавлятися найменших ознак недоброчесності.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Українська правда.

«Легко бути принциповим на словах. Значно важче, коли це стосується своїх. Свого часу президент Порошенко, призначаючи Генпрокурора Ярему, нагадав йому фразу Лі Куан Ю про те, що боротьбу з корупцією варто починати з ув‘язнення власних друзів», - заявив Садовий.

Він додав, що не пригадує серед подальших підсудних, ані друзів Генпрокурора, ані президента, але «це інша історія».

Лідер «Самопомочі» подякував київській колезі Наталії Манойленко, яка «першою звернула увагу на корупційну загрозу у фракції».

«Ми зробили все можливе, аби подальших подій не сталось. Але вони відбулись. Наслідки були неминучі», - розповів Садовий.

Він зазначив, що саме через участь у корупційних схемах фракція партії у Київраді була розпущена.

«Якщо ми хочемо іншої, нової України у нас немає іншого вибору, як позбуватись найменших ознак недоброчесності. Інакше нічого не вийде. Це боляче, але це правильно», - сказав політик.

Раніше стало відомо, що фракція «Самопомочі» у Київраді саморозпустилась, таке рішення прийняли 10 вересня.

Як повідомлялося, увечері 6 вересня стало відомо, що виконавчий комітет «Об’єднання «Самопоміч» виключив з партії чотирьох депутатів Київради. Ще чотирьох членів фракції, але не партійців, попросили залишити лави їхньої команди.

Крім того, виконавчий комітет партії почав процедуру відкликання за народною ініціативою депутата Романа Марченка.

До цього рішення було б менше уваги, якби партія не вигнала найпопулярнішого члена «Самопомочі» в столиці та голову київської фракції Сергія Гусовського.

Причиною такого рішення стали звинувачення в бік Гусовського та компанії в покриванні члена фракції «Самопоміч» Романа Марченка, сім’ї якого Київрада за останні два роки виділила 1,4 га землі.

6 вересня виконком партії пообіцяв розпочати процедуру позбавлення його мандату та навіть передати зібрані ними матеріали до НАБУ та НАЗК.

Сам юрист-депутат пояснив, що користується цими земельними ділянками з 80-х років, а їхня приватизація триває вже 12 років.

Гусовський своє виключення з партії пов’язує з наближенням президентських виборів та небажанням виконувати геть усі вказівки «згори».