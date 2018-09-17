Основатель Bellingcat: «Новая версия Минобороны РФ о причинах крушения MH17 - акт отчаяния»

Как уже сообщалось, сегодня, 17 сентября 2018 года, Минобороны РФ выдвинуло новую «версию» причин катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Основатель международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс прокомментировал эту «сенсацию».

Российские военные заявили, что самолет рейса МН17 был сбит ракетой, которая принадлежала воинской части в Украине. Основатель группы Bellingcat, которая проводила независимое расследование причин катастрофы МН17, недвусмыленно указавшее на «российский след», Элиот Хиггинс в интервью Цензор.НЕТ, оценил «новые данные» россиян:

«- Скорее всего, это акт отчаяния в преддверии заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором MH17, без сомнения, будет одной из главных тем. Их версии о том, что фотографии «Бука» были подделаны, похоже, были позаимствованы из блогов сторонников теории заговора и сообществ «правдоискателей» причин крушения MH17, что явно свидетельствует о крайнем отчаянии.

- Как Bellingcat, так и JIT (Международная следственная группа) подробно расследовали происхождение и принадлежность именно самоходной огневой установки. А пытался ли кто-то исследовать происхождение именно ракеты?

- Большая часть информации о ракете была получена в результате анализа фрагментов, найденных на месте крушения и извлеченных из тел погибших. Эта информация была опубликована в докладе Совета Безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board) и оглашена Совместной следственной группой (JIT) во время пресс-конференции. Так что о них было мало что известно до пресс-конференции Совместной следственной группы в начале этого года, во время которой был продемонстрирован большой обломок, хотя они не утверждали категорически, что он имеет отношение к MH17, а лишь сказали, что он был найден в Украине.

- Обломки ракеты, в том числе и ее поражающие элементы, подробно исследовались и ранее. Почему же раньше нигде не «всплывал» ее серийный номер и принадлежность к конкретной воинской части?

- Данные, опубликованные сегодня, по-видимому, основаны на засекреченных российских документах, хотя мы не можем считать достоверной какую-либо информацию, распространяемую Российским оборонным ведомством, поскольку в прошлом их часто ловили на вранье и использовании сфабрикованных доказательств.

- Поддается ли логическому объяснению утверждение Минобороны РФ о том, что МН-17 был сбит украинской ракетой, при том, что по их же утверждению эта ракета после 1986 года, никогда не покидала территорию Украины, а сама установка, как выяснило следствие, прибыла из России?

- Минобороны России не интересует истина, поэтому они часто распространяют разные версии событий и доказательства… Я считаю, что на данном этапе наиболее здравомыслящие люди верят версии событий, опубликованной Bellingcat и Совместной следственной группой.

- Как Вы лично оцениваете достоверность данных Минобороны РФ? Могут ли они как-то повлиять на окончательные данные следствия?

- Я думаю, что это вызовет не более чем легкое раздражение. Все, кто всерьез воспринимает заявления российского Министерства обороны, это люди, которые просто хотят верить, что ответственность лежит на Украине, но доказательства ясно ведут в другом направлении - что именно Россия поставила пусковую установку «Бук», из которой был произведен выстрел, который сбил самолет рейса MH17. Ложь со стороны России, которая звучала в течении 4-х лет, вряд ли произведет впечатление на судей».