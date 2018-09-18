НАЗК внесло «етичний» припис Кернесу

Місяць Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряло Харьківську міскраду – і таки недаремно: за результатами перевірки з’ясувалося, що Гепа порушив етику. Кернесу, мабуть, соромно зараз.

НАЗК ухвалило рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів меру Харкова Геннадію Кернесу. Про це інформує у вівторок сайт НАЗК, повідомляє Укрінформ.

«Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Харківському міському голові Геннадію Кернесу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАЗК, припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Харківській міській раді, яка була проведена з 1 по 30 серпня 2018 року.

«Національне агентство встановило порушення вимог частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» в частині нездійснення перевірки посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради факту подання 18 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Харківській міській раді, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та відповідно неповідомлення Національному агентству про випадки неподання та несвоєчасного подання таких декларацій», - поінформували у НАЗК.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради вимог частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

У НАЗК нагадали, що за невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про виконання припису посадова особа, якій його адресовано, зобов’язана повідомити Національному агентству упродовж 10 робочих днів з дня його одержання.