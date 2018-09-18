НАЗК внесло «етичний» припис Кернесу

 

24 сентября

14:08

Суд визнав Луценка персонажем безкоштовної реклами

10:53

Запасы газа в подземных хранилищах достигли почти 16 млрд «кубов»

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців

23 сентября

09:53

Одеський активіст Олег Михайлик, на якого було скоєно замах, прийшов до тями

08:30

Доба ООС: без втрат

22 сентября

11:27

На Генассамблее ООН обсудят ситуацию на временно оккупированных территориях Украины

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців Об'єднаних сил

21 сентября

14:29

У ГПУ підтвердили, що отримали від САП подання на Мосійчука

13:25

Умер экс-премьер Виталий Масол

12:55

Полтавская битва закончилась окончательным разгромом Мамая

12:46

Мураев бросил не только племянницу Рабиновича, но и партию Рабиновича

12:22

Очільник САП каже, що Луценко хотів його звільнити через двох п’яних СБУшників і одного пильного таксиста

12:04

Україна надіслала РФ ноту про припинення «дружби»

11:56

Холодницкий попробует еще раз лишить неприкосновенности «радикала» Мосийчука?

10:24

Порошенко подал в суд на BBC

09:15

Без паспорту до раю не пускають: Верховний Cуд дозволив видавати паспорти старого зразка на вимогу вірян УПЦ МП

08:57

Боевик Ходаковский собрался на «выборы» в ОРДО - но его не выпустили из России

08:16

Добa ООС: втрат немає

20 сентября

21:44

СБУ рассказала о причине обысков в «Буковеле»

20:07

НАБУ оприлюднило переписку міністра Омеляна

19:14

НАБУ получило доступ к документам в рамках расследования злоупотреблений НКРЭКУ в пользу Ахметова

18:58

Європарламенту остогидло блокування Росією суден в Азовському морі

18:47

Суд відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця – МОЗ готує апеляцію

18:37

Нацсовет по ТВ проверит NewsOne, выпускающего в эфир Пиховшека, «Червонца», «Допу» и прочий сброд

18:11

ГПУ вирішила розібратися: помилково чи ні Росії видали Тимура Тумгоєва

17:50

СБУ обыскивает «Буковель»

17:29

Центрвиборчком оновлено

17:18

Угорщина погрожує Україні через паспортний скандал

14:58

Суд вирішив, що НАБУ прослуховувало Розенблата незаконно

14:11

У «справі Онищенка» зник айфон

НАЗК внесло «етичний» припис Кернесу

Місяць Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряло Харьківську міскраду – і таки недаремно: за результатами перевірки з’ясувалося, що Гепа порушив етику. Кернесу, мабуть, соромно зараз.


НАЗК ухвалило рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів меру Харкова Геннадію Кернесу. Про це інформує у вівторок сайт НАЗК, повідомляє Укрінформ.

«Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Харківському міському голові Геннадію Кернесу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАЗК, припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Харківській міській раді, яка була проведена з 1 по 30 серпня 2018 року.

«Національне агентство встановило порушення вимог частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» в частині нездійснення перевірки посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради факту подання 18 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Харківській міській раді, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та відповідно неповідомлення Національному агентству про випадки неподання та несвоєчасного подання таких декларацій», - поінформували у НАЗК.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради вимог частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

У НАЗК нагадали, що за невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про виконання припису посадова особа, якій його адресовано, зобов’язана повідомити Національному агентству упродовж 10 робочих днів з дня його одержання.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

18 Сентября 2018 11:27

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (1)

Генеральна прокуратура (3)

Національне антикорупційне бюро (12)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (0)

Служба безпеки України (8)

Головна військова прокуратура (1)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (48)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 