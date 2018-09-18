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Последнее слово Януковича прозвучит в октябре

Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича на 12 октября для провозглашения последнего слова.


Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

«На выполнение требований конвенции прав и свобод человека, суд в очередной раз вызовет Януковича для участия в судебных заседаниях путем видеоконференции на 10 часов 12 октября. Суд сообщает участникам, что его выступление с последним словом состоится без привлечения компетентных органов Российской Федерации», - сказал судья.

В ходе заседания адвокат по договору Александр Горошинский подал ходатайство о выступлении Януковича с речью в суде.

«Прошу учесть два ходатайства Януковича, который просит суд обеспечить ему возможность выступить с речью в порядке международной правовой помощи», - сказал он.

«Я подал письменное уведомление о том, что я уже ознакомился с 8 томами дела. Если суд предоставит мне полторы недели - это будет более чем достаточно для меня для подготовки», - сказал Горошинский.

В свою очередь, прокурор по делу Максим Крым заметил, что «адвокат много времени тратит на лишние вещи».

Кроме того, судья Девятко заявил, что адвокат Януковича Александр Байдык выступает в суде уже «4 дня и 22 часа».

Адвокат утверждает, что ему осталось дочитать еще два блока.

«У меня еще два блока. Я думаю, мне нужно еще два дня для выступления в прениях. Думаю, я в два дня вложусь, да», - заявил Байдык. Сегодня адвокат Александр Байдык выступал с 10:00 до 17:20.

Суд продолжит рассмотрение дела Януковича 1 октября

«Для завершения выступления Байдыка назначаем следующее заседание на 14:00 1 октября, а также на 10:00 второго октября, на 11:00 третьего октября и резерв - 10:00 четвертого октября. Также для завершения подготовки к дебатам Горошинскому предоставляется три дня», - сказал судья.

В случае, если Янукович будет выступать в суде, это произойдет посредством видеоконференции, поскольку, по словам адвоката, «он лично не сможет присутствовать в связи с ситуацией с безопасностью».


"ОБКОМ"

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18 Сентября 2018 18:26

 

 

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