По мосту через Керченский пролив в Крым из РФ «понаехали свинотуристы»

Известный крымский блогер-путешественник подвел итоги «сезона», выразив мнение многих крымчан, столкнувшимися с представителями «русского мира».

Собственно, жалобы крымчан на туристов из «родной» РФ не прекращаются все годы оккупации полуострова «вежливыми» агрессорами. Но эти стоны и проклятия чаще всего появляются в соцсетях анонимно – хотя и во все большем количестве. Впрочем, и до оккупации Крыма «отдыхавшие» здесь от родных им условий жизни россияне оставляли о себе не самое лучшее впечатление (да и не только в Крыму, а повсюду, куда представители этого племени добираются в поисках новых впечатлений от системы «олинклюзив»). Но после того, как граждане РФ почувствовали себя «хозяева Крыма» и его «освободителями», да еще и несущими на себе все бремя «крымских» санкций, атмосфера курортного края стала еще более «нижнетагильская».

Сергей Анашкевич – автор приводимого ниже текста – личность публичная и достаточно известная. И несмотря на это, он не мог подобрать иных слов для заголовка, кроме как «Понаехало свинотуристов в Крым»:

«И не нужно меня ругать за этот заголовок, других слов в адрес авторов этих художеств у меня нет. Очень огорчает, что с открытием моста приросло не только туристов, но и свинотуристов, которые считают своим долгом не только вдоволь накупаться в море и позагорать, но и оставить после побольше артефактов.

Эту отвратительную свалку я увидел как раз в том самом месте, бывшем некогда безлюдным диким пляжем с крутыми каменными рисунками. Вот она, обратная сторона медали.

Кстати, знаете, что ответил мне товарищ почтенного возраста, добавивший к натюрморту пару пустых бутылок из-под пива и воды, когда я спросил, почему он оставляет здесь мусор, а не увозит его с собой?

«Я у вас в Крыму оставляю свои заработанные деньги, снимаю квартиру, плачу неадекватные деньги в кафе, так что уберете мусор, не переломитесь...»

Что тут скажешь? Как говорится, без комментариев.

Хотя, конечно, далеко не все, кто приезжает - свинотуристы, хватает нормальных людей. Но именно свинотуристов портят все впечатление и вынуждают писать подобные посты», - написал Анашкевич.

Судя по комментариям под этим постом, его слова встречены с пониманием. Хотя, как обычно в соцсетях, где крымчане жалуются на «новых понаехавших» или просто туристов из РФ, россияне продемонстрировали, что и они не в восторге от «новых соотечественников». Вот лишь один их характерных (если не сказать типичных) откликов россиян на жалобы в их адрес - из тех же комментариев к посту Анашкевича: «Что-то крымские паразиты обнаглели. Надо вам, скотам, срезать дотации, сразу весь мусор сожрете, мрази ленивые»…