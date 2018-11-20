Головою Черкаської ОДА став голова Черкаської облради

Президент Петро Порошенко звільнив Юрія Ткаченка з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації, призначивши замість нього Олександра Вельбівця.

Про це він повідомив під час наради в черкаській обладміністрації, передають Українські Новини.

42-річний Вельбівець із листопада 2015 року очолював Черкаську обласну раду, до якої пройшов від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». До цього, в 2014-2015, він був головою Лисянської районної держадміністрації Черкаської області, в 2006-2010 - головою Лисянської селищної ради.