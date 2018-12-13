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Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідпоріг
Показник захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію в Україні на 1,8% перевищує епідеміологічний поріг, повідомило Міністерство охорони здоров'я в четвер.
Епідемічні пороги перевищено в Харківській області - на 23%, Житомирській, Сумській та Київській - на 12%, Донецькій - на 1,1%.
За тиждень у період з 3 до 9 грудня на грип та ГРВІ захворіли 203 335 осіб, з них 67,3% - діти до 17 років. Порівняно з минулим тижнем (з 26 листопада до 2 грудня) рівень захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 2,6% і 6,7% відповідно.
Одна людина померла через ускладнення, викликані грипом.
З початку епідсезону в Україні вакциновано 127,196 тис. осіб.
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