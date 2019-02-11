Синоптики попереджають: у вівторок негода накриє країну

Найближчої доби, 12 лютого, циклон, що переміщається з південного заходу Європи, принесе на більшу частину території України досить теплу, але негоду - з опадами і поривчастим вітром, повідомляє Укргідрометцентр у понеділок.

У вівторок очікується мокрий сніг та дощ, місцями, окрім півдня та південного сходу, налипання мокрого снігу, вдень у більшості центральних і північних областей значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (лише вночі в східних областях, Криму та Приазов'ї без опадів). На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 1 ° морозу до 4 ° тепла; у південній частині вночі 1-5 ° тепла, вдень 5-10 °, в Криму до 14 °.

У Києві - вночі помірні, вдень значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2 ° тепла.

На 13 лютого синоптики прогнозують вночі невеликий (на півночі Лівобережжя помірний) сніг, у східній частині та Приазов'ї з дощем; вдень без істотних опадів. На дорогах України, окрім півдня, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5 ° морозу, у східній частині місцями 1-1 тепла, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у південних областях вночі від 3 ° морозу до 2 ° тепла, вдень 1-6 ° тепла (в Криму вночі 0-5 ° тепла, вдень 3-8 ° тепла).

У Києві - вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 ° морозу, вдень близько 0 °.





