 

16 февраля

10:24

Напередодні виборів Мінсоцполітики пропонує ускладнити «спрощене» життя ФОПів та IT-компаній

09:48

Трамп підписав пакет законів, який збільшує допомогу Україні

09:14

Доба ООС: один український військовий загинув, двох поранено

15 февраля

15:59

ПриватБанк у Гаазі частково переміг російських окупантів

15:05

За Мангера вже внесли заставу

14:56

Це «істерика»: Тимошенко відреагувала на домагання Луценка

11:40

Луценко вирішив негайно перевірити законність збагачення Юлії Тимошенко

09:33

Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера з правом застави

09:08

Дoба ООС: трьох українських військових поранено

14 февраля

13:50

Суд повернув Супрун повноваження

09:33

Дoба ООС: поранено одного українського військового, знищено двох окупантів

13 февраля

12:24

Є вірогідність, що суддя сьогодні нарешті вийде з нарадчої кімнати з рішенням по Супрун

09:35

Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця, знищено трьох бойовиків

12 февраля

20:16

Очільника «Суспільного телебачення» до виборів не звільнять

19:40

Справа Гандзюк: суд відклав обрання запобіжного заходу Мангеру

09:00

Дoбa OOС: поранено одного українського військовослужбовця

11 февраля

16:07

Синоптики попереджають: у вівторок негода накриє країну

13:05

Голові Херсонської облради оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

09:03

Доба ООС: втрати лише в окупантів

10 февраля

09:40

Доба ООС: поранено трьох українських військових, знищено двох окупантів

09 февраля

08:23

Доба ООС: загинув один український військовий, ще двох поранено

08 февраля

20:01

«Сила людей» закликала свого кандидата у президенти знятися з виборів і повернути гроші

07 февраля

12:13

Прагнення до НАТО і ЄС внесено до Конституції України

07 января

09:33

Доба ООС: жоден український військовий не постраждав

06 января

10:38

Православна церква України отримала томос про автокефалію

09:05

Дoба OОС: втрати тільки в окупантів

05 января

12:53

Томос про автокефалію Православної церкви в Україні підписано

09:06

Дoба ООС: знищено ще двох окупантів

04 января

09:39

Дoбa OОС: поранено одного українського військовослужбовця

03 января

14:11

Наливайченко став кандидатом в президенти від «Справедливості» Наливайченка»

Синоптики попереджають: у вівторок негода накриє країну

Найближчої доби, 12 лютого, циклон, що переміщається з південного заходу Європи, принесе на більшу частину території України досить теплу, але негоду - з опадами і поривчастим вітром, повідомляє Укргідрометцентр у понеділок.


У вівторок очікується мокрий сніг та дощ, місцями, окрім півдня та південного сходу, налипання мокрого снігу, вдень у більшості центральних і північних областей значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (лише вночі в східних областях, Криму та Приазов'ї без опадів). На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 1 ° морозу до 4 ° тепла; у південній частині вночі 1-5 ° тепла, вдень 5-10 °, в Криму до 14 °.

У Києві - вночі помірні, вдень значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2 ° тепла.

На 13 лютого синоптики прогнозують вночі невеликий (на півночі Лівобережжя помірний) сніг, у східній частині та Приазов'ї з дощем; вдень без істотних опадів. На дорогах України, окрім півдня, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5 ° морозу, у східній частині місцями 1-1 тепла, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у південних областях вночі від 3 ° морозу до 2 ° тепла, вдень 1-6 ° тепла (в Криму вночі 0-5 ° тепла, вдень 3-8 ° тепла).

У Києві - вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 ° морозу, вдень близько 0 °.


Інтерфакс-Україна

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11 Февраля 2019 16:07

 

 

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