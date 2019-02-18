СБУ: спецслужби РФ готують атаки на десятки храмів Московського патріархату

Служба безпеки заявляє, що спецслужби Російської Федерації готують напади на 20 храмів Московського патріархату на території України.

Про це на брифінгу 18 лютого заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомляє Українська правда.

«Акції готуються по всій Україні. Ми отримали план, погоджений з російськими кураторами у Ростовській області. Цей план дійсний, там перерахована велика кількість – 20 фактично – об’єктів, які планується атакувати в Україні», - розповів він.

За словами Грицака, для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих жителів, яким обіцяють платити за акції.

Він оприлюднив список з переліком храмів, на які треба вчинити напади, з розцінками у російських рублях.

За словами голови СБУ, до організації нападів на храми причетний колишній співробітник СБУ Єгор Соболєв.

Грицак також розповів, що СБУ встановила і затримала виконавців підпалу храму у Запоріжжі, а також встановила замовника нападу.

«Замовником є Артем Тимченко, який у 2014 році виїхав на окуповану територію, де переховується від правоохоронних органів і тісно співпрацює з так званим «МДБ» так званої «ДНР», - розповів Грицак.

Він також продемонстрував короткі записи розмов між Тимченком та іншим співзамовником злочинів Андрієм Кузьменком.

Нагадаємо, раніше СБУ вже повідомляла про те, що спецслужби Росії шукають людей, готових за гроші підпалювати храми Української православної церкви (Московського патріархату).

16 лютого у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму УПЦ МП та обмалювали стіни написами «14/88».

18 лютого голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужби Росії вчиняють напади на храми і залякують священиків УПЦ МП з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні виборів.