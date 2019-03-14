Дoбa ООС: поранено двох українських військовослужбовців Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 14 березня говориться: «13 березня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі міста АВДІЇВКА та зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА. В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів. За даними розвідки, одного окупанта було знищено, трьох поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».

"ОБКОМ" Версия для печати 14 Марта 2019 09:49 Опубликовать Tweet







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