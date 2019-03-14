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Дoбa ООС: поранено двох українських військовослужбовців
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 14 березня говориться:
«13 березня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі міста АВДІЇВКА та зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА.
В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.
Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, одного окупанта було знищено, трьох поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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