Гриценко на пропозицію Тимошенко відповів як «достатньо розумний» полковник запасу: «Чи гормони закипіли?..»

Кандидат у президенти України, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко відповів на слова лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко про «єдину демократичну команду після політичних перегонів».

Свою реакцію Гриценко опублікував 26 березня у Twitter.

«Заголовки новин: «Тимошенко допускає об’єднання з Гриценком». До того: «Бойко допускає об’єднання з Тимошенко»... Весна прийшла - сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися?» - написав він.

Раніше Тимошенко заявила, що «Анатолій Гриценко - це серйозний політик, достатньо розумна людина. І може бути по-різному: ми можемо після всіх політичних перегонів з ними бути або разом, в одній демократичній команді (це було б прекрасно), або ми можемо бути опонентами».