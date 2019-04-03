Дoба ООС: загинули двоє українських військових, ще двох поранено Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 3 квітня говориться: «2 квітня російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому 14 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 103 боєприпаси калібрів 152, 120 та 82 мм. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було здійснено вісім обстрілів: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ; тричі – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ШИРОКИНЕ; двічі – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА; з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту ГНУТОВЕ; з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села ВОДЯНЕ. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь сім разів: тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї – у районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА; тричі – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі міста ПОПАСНА; з мінометів калібру 120 мм – поблизу села КАТЕРИНІВКА. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 2 квітня вогнем у відповідь трьох окупантів було знищено, вісім – поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».

Версия для печати 03 Апреля 2019 07:53 Опубликовать Tweet







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