Дoба ООС: загинули двоє українських військових, ще двох поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 3 квітня говориться:

«2 квітня російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому 14 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 103 боєприпаси калібрів 152, 120 та 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було здійснено вісім обстрілів:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

тричі – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ШИРОКИНЕ;

двічі – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА;

з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту ГНУТОВЕ;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села ВОДЯНЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь сім разів:

тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї – у районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА;

тричі – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі міста ПОПАСНА;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села КАТЕРИНІВКА.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 2 квітня вогнем у відповідь трьох окупантів було знищено, вісім – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».

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03 Апреля 2019 07:53

 

 

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Ні, «камбек» вже неможливий (11)

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