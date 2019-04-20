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Погода шепоче: у день виборів все буде добре

У неділю вночі очікується прохолодна, вдень доволі тепла погода, незначне коливання атмосферного тиску, в західних, Житомирській і Київській областях збільшення вологості повітря, повідомив Укргідрометцентр.


У західних, Житомирській, вдень місцями і в Київській областях невеликий дощ. На решті територій без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10м/с

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних, південних, Сумській і Дніпропетровській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 квітня найвища температура вдень була 27,9 в 1950 р., найнижча вночі -3,9 в 1893 р.

У понеділок в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах із мокрим снігом.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 12-17° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.


Інтерфакс-Україна

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20 Апреля 2019 16:46

 

 

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