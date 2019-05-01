Відсьогодні українці платитимуть за газ менше – і будуть отримувати пеню за невчасну оплату «комуналки» З 1 травня 2019 року набирає чинності стаття Закону України «Про житлово-комунальні послуги» про сплату пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в статті 26 закону.

Зокрема, нагадує «5 канал», стаття 26 «Відповідальність за неналежне виконання договору» встановлює, що «у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу». Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Пеню не нараховуватимуть, якщо держава затримала виплату субсидій або роботодавець не платить зарплату і людина зможе це довести, а також якщо мешканець не проживав у будинку. Якщо протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця не погасити у повному обсязі заборгованість за спожиті комунальні послуги, постачальник послуг (крім газу та електроенергії) має право обмежити або припинити надання послуг боржникам. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» був ухвалений 9 листопада 2017 року, однак, дію деяких його положень було відтерміновано. Крім того, з 1 травня подешевшав газ для населення. Відсьогодні в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, яка була затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень). Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК «Нафтогаз України». У компанії «Нафтогаз» зазначають, що цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча за встановлену у постанові КМУ від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні. Очікується, що зміни до діючих договорів на продаж газу між «Нафтогазом» та всіма контрагентами, які купляють газ відповідно до вимог «Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», будуть внесені протягом травня поточного року. Нагадаємо, що на початку квітня «Нафтогаз» виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб. Водночас у кінці квітня «Нафтогаз» підвищив ціни на природний газ, які діятимуть з 1 травня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

"ОБКОМ" Версия для печати 01 Мая 2019 14:58 Опубликовать Tweet







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