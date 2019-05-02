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ЦИТАТА_02.05.19: Про те, що речник Зеленського регулярно спростовує його заяви про «спільне» з Росією
Відомий журналіст Володимир Бойко сьогодні навів неспростовний факт, який дещо спростовує.
В. Бойко у Facebook зазначив:
«Володимир Зеленський заявив, що після анексії Криму й агресії на Донбасі Україна та Росія вже не мають нічого спільного, окрім кордону. Напевно, Володимир Олександрович помиляється. Спільною з Росією є також мова, якою речник Зеленського Дмітрій Разумков виступає від імені новообраного президента на всіх українських телеканалах» (кінець цитати доби 02.05.19).
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