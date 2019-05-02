 

03 мая

07:32

Доба ООС: рашистська орда знову вдалася до тактики «кочівних мінометів» - поранено трьох українських військових

02 мая

23:58

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23:18

«Нафтогаз» вважає, що Москва у Пекіна почала переговори щодо транзиту газу територією України

22:00

Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

20:17

Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

15:44

АМКУ розслідує змову на тендері щодо реконструкції Шулявського мосту

14:00

Син Авакова зіграв весілля в Італії. Чи був тамадою російський телешоумен Соловйов, або хтось інший з сусідів «по Комо» - таємниця

12:44

Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

11:03

Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні

10:09

Зранку в Одесі все спокійно, але зграя вже тут: Допа, Мураєв і «сука православна» (фото)

08:45

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

07:27

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

01 мая

23:06

МЗС вимагає від Путіна скасування його «нікчемного» указу

20:09

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

18:46

Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»

18:19

У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

15:58

Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

14:58

Відсьогодні українці платитимуть за газ менше – і будуть отримувати пеню за невчасну оплату «комуналки»

14:28

МінТОТ: жителів ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, доведеться позбавляти українських паспортів

13:42

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Мінстець пояснив, чому запустив у «Борисполі» Україну без Криму

08:19

Від сьогодні можна змінювати оператора без зміни номера телефону

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08:22

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ЦИТАТА_02.05.19: Про те, що речник Зеленського регулярно спростовує його заяви про «спільне» з Росією

Відомий журналіст Володимир Бойко сьогодні навів неспростовний факт, який дещо спростовує.


В. Бойко у Facebook зазначив:

«Володимир Зеленський заявив, що після анексії Криму й агресії на Донбасі Україна та Росія вже не мають нічого спільного, окрім кордону. Напевно, Володимир Олександрович помиляється. Спільною з Росією є також мова, якою речник Зеленського Дмітрій Разумков виступає від імені новообраного президента на всіх українських телеканалах» (кінець цитати доби 02.05.19).

ДИВ. ТАКОЖ: Відповідь Зеленського надихнула кремлівського маніяка: Путін вже щось верзе про «спільне громадянство єдиного народу» України і РФ


"ОБКОМ"

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02 Мая 2019 23:58

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (29)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 