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ЦИТАТА_03.05.19: «Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород»
Православна церква України нагадує, що пластикові квіти на кладовищах не мають нічого спільного з християнською вірою.
Напередодні поминальних днів Православна церква України оприлюднила звернення до українців:
«У поминальні дні українці вшановують пам’ять своїх рідних та несуть на їхні могили штучні квіти, не задумуючись над тим, яку небезпеку вони собою уособлюють. Після спалювання пластикових квітів та вінків виділяється велика кількість токсичних речовин, розкладання яких у ґрунті триває упродовж сотень років.
Варто пам'ятати, що пластикове сміття – це, перш за все, шкода для природного довкілля, створеного Богом, та велика небезпека для здоров’я і життя людей.
Церква закликає відмовитися від екологічно шкідливих пластикових квітів на кладовищах, оскільки вони не мають нічого спільного з християнською вірою і не допоможуть спочилому в осягненні Царства Небесного. Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород. Найкращим виявом пам’яті та любові до рідних будуть ваші відкриті серця та щира молитва за упокій душі».
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