ВЖЕ НЕЗАБАРОМ

УПЦ за крок до автокефалії

Сьогодні у Стамбулі синод Вселенського Патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні. Остаточно процедуру завершать після того, як православні церкви України - УПЦ КП, УАПЦ та частина єпископату УПЦ (МП) - проведуть об’єднавчий собор та оберуть предстоятеля.

Текст рішення розміщено на сайті Вселенського Патріархату. Ми наводимо його у перекладі речника Київської патріархії архієпископа Євстратія:

«Оголошення

Під головуванням Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, Святий і Священний Синод зібрався на чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 року для вивчення та обговорення питань порядку денного.

Священний Синод детально та тривалий час обговорював церковну справу України в присутності Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла Памфільського та Його Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського, Патріарших Екзархів в Україні, та ухвалив після розширеного обговорення:

1) Підтвердити вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

2) Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували.

3) Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, у відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха отримувати такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму єпископському або священицькому сані, також було відновлено сопричастя їхніх вірних з Церквою.

4) Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії, який мав згадувати Вселенського Патріарха як свого Першоієрарха за будь-яким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Матері-Церкви Константинополя.

5) Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа.

Вселенський Патріархат, 11 жовтня 2018 року

Головний Секретаріат

Святого і Священного Синоду»

Сьогодні на брифінгу у Києві глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет наголосив, що об'єднання православних церков у єдину помісну церкву відбуватиметься мирно й буде спрямоване на єднання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Москва хоче, щоб було протистояння. Ми, українці, не хочемо, щоб було протистояння, тому що не хочемо давати привід для зовнішнього втручання в наші українські справи. Ми довго терпіли і ще можемо потерпіти деякий час. І об'єднання відбуватиметься виключно на добровільних засадах, без будь-якого насильства», - сказав він.

Філарет також зазначів, що в Україні мають право існувати інші православні церкви, але «Українською церквою» називатимуться тільки ті, які ввійдуть до складу єдиної помісної церкви.

«Створення в Україні єдиної помісної православної церкви не означає, що на нашій українській території не можуть існувати інші церкви, мається на увазі Російська церква», - сказав він на брифінгу.

Патріарх Філарет пояснив, що ті українські єпархії, які не приєднаються до єдиної Української православної церкви, «не матимуть права називатися «Українською церквою». «А право на існування матимуть, причому рівне право з Українською церквою. Тільки називатимуться «Російська церква», а не «Українська», - наголосив він.

Патріарх Філарет зазначив, що Українській православній церкві не потрібні «ні архієреї, ні духовенство, яке всередині Української церкви бунтуватиме».

«Ми хочемо, щоб Українська православна церква була єдина не тільки зовні, а й духом, щоб вона служила українському народові, захищала українську державу, захищала від зовнішніх ворогів, а не давала привід для зовнішнього втручання», - наголосив він.

«Я думаю, що процес об'єднання буде дуже швидким. Ми домовимося, коли скликаємо цей собор. А я планую скликати його найближчим часом, це буде архієрейський собор, у якому візьмуть участь архієреї Київського патріархату, архієреї автокефальної церкви на чолі з митрополитом Макарієм і архієреї Московського патріархату, які захочуть», - сказав Філарет.

Патріарх Філарет пояснив, що це буде «об'єднавчий собор, який обере загального предстоятеля патріархату, а далі після цього вже буде рішення Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Українській церкві».