У Константинопольському патріархаті нагадали УПЦ МП її місце і статус

Українська православна церква Московського патріархату не має права вимагати, щоб екзархи Константинопольського патріархату покинули Україну.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу сказав доктор богослов’я, ієрарх Константинопольського патріархату архієпископ Тельміський Іова (Геча), коментуючи рішення синоду УПЦ МП, в якому призначення екзархів Константинопольського патріархату в Київ названо «грубим втручанням» у внутрішні справи церкви і міститься вимога, аби вони покинули Україну.

«По якому праву УПЦ МП засуджує Вселенський патріархат, якщо у міжцерковних відносинах УПЦ МП не є самостійною одиницею у веденні діалогу, вона не є суб’єктом, не веде листування, в якій бере участь виключно РПЦ», - заявив владика Іов.

Він також додав, що десять років тому не екзархи, а сам Вселенський патріарх приїздив до Києва, без запрошення з боку УПЦ МП, «і все одно церква під керівництвом митрополита Володимира обрала тоді не шлях конфронтації, а шлях діалогу і порозуміння».

Вселенський патріарх Варфоломій заявив у неділю, 23 вересня, що він не змінить своєї позиції щодо підтримки надання автокефалії Українській православній церкві.