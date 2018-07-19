І марку їм на лоба приклеїти… Міністр Омелян вважає, що «реформатори» державної «Укрпошти» заслуговують не ганьби, а шалених грошей

Міністр демагогії і інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що високі зарплати співробітникам держкомпаній виправдані, в разі якщо ці співробітники своїми діями допомагають заощадити державі великі суми грошей.

Про це Омелян заявив у коментарі 112 Україна.

«Якщо ми хочемо, щоб всі державні компанії були не банкрутами, а успішними процвітаючими підприємствами, ми зобов'язані запросити до їх керівництва людей з ринку… Вони будуть готові піти до державних компаній, щоб вивести їх з бруду, в якому вони перебувають тільки за умови гідної зарплати», – зазначив Омелян.

Він додав, що якщо мова йде про системну зміну управління державними компаніями, то потрібно наймати таких людей на ринкових умовах, і вони мають нести повну відповідальність за свою роботу.

«Коли ми говоримо про «Укрпошту», це було хронічно збиткове, безперспективне підприємство, яке ще кілька років тому взагалі думали закрити і не бачили можливості його розвитку. Зараз це підприємство динамічне. Насправді за останні 2 роки завдяки керівництву «Укрпошти» на тендерах ProZorro зекономлено півмільярди грн.», – резюмував Омелян.

Від «Обкому»: Всі ці твердження пана Омеляна не варті нічого – це майже суцільна брехня і брудна маніпуляція для «широкого загалу» телеглядачів.

Нагадаємо, у середу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював заборону виплати премій і винагород співробітникам держкомпаній. Він відзначив, що співробітники держкомпаній і так мають високу зарплату і зобов'язані брати до уваги реальну економічну ситуацію в країні.

Прем'єр дав розпорядження протягом 3 днів підготувати проект рішення та передати йому на підпис.