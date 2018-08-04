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Ринат с Новинским завладели крупнейшей шахтой страны

Горно-металлургическая группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского опосредованно вошла в состав акционеров ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (Донецкая обл.), которое является крупнейшим производителем коксующего угля в Украине.


Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 года 57,29% акций «Покровское» переведены с ЧАО «Донецксталь» – металлургический завод» на ООО «Индастриал коал холдинг» (ICH, Киев). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды).

Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%).

Altana, Мisandaiko и Мastinto также подконтролен ЧАО «Днепровский коксохимический завод» (ДКХЗ, Днепропетровская обл.). «Метинвест» ведет работу с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), чтобы получить статус официального бенефициара «ДКХЗ». При этом «Метинвест» уже получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.

Как сообщалось ранее, гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков в июне в интервью Bloomberg сообщил, что группа заинтересована в налаживании партнерства с другими компаниями или приобретении новых активов с целью замещения своих предприятий, находящиеся на временно неподконтрольной Украине территории, управление которыми акционеры утратили с 15 марта 2017 года. «Мы ищем какое-то партнерство, СП или слияния и поглощения. Мы также ищем некоторые угольные активы, желательно на местах в Украине», - сказал гендиректор.

«Метинвест» – вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами «Метинвеста» являются «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

Шахтоуправление «Покровское» (ранее – «Красноармейская-Западная №1») до последнего времени входило в промышленно-финансовую группу «Донецксталь», основным собственником которой является Виктор Нусенкис. «Покровское» – крупнейший в Украине производитель угля, используемого для производства кокса.

«Покровское» в 2017 году получило чистую прибыль 2,16 млрд грн против 0,58 млрд грн чистого убытка в 2016-м, добыча рядового коксующегося угля выросла на 1% – до 4,35 млн тонн.

«Покровское» в январе-июне 2018 года увеличило добычу рядового угля на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,157 млн тонн.


Интерфакс-Украина

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04 Августа 2018 23:34

 

 

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Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 