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Гройсман починає «вичисляти ворогів» в «Укрзалізниці»

Про це прем’єр-міністр України заявив сьогодні.


Як повідомляє «Урядовий портал», Гройсман повідомив, що вже «восени Україна розраховує ввести в експлуатацію перші локомотиви, які будуть вироблені і укомплектовані для ПАТ «Укрзалізниця» по коопераційному договору з американським гігантом «General Electric».

«Восени починаємо отримувати новий рухомий склад - по планах спільного виробництва «General Electric», - анонсував Володимир Гройсман. - Ми багато втратили (рухомого складу) на окупованій території. Але компанія задіяна, справи йдуть».

Глава Уряду звернув також увагу, що одночасно з оновленням фондів відбувається й оновлення управління державною компанією, викорінення тіньових оборудок і ручного керування, яке спостерігалося в минулі періоди. «Компанія – мільярдер, «Укрзалізниця» була опутана усілякими схемами і вузлами. Починаємо відмотувати, вичисляти ворогів і виводити ситуацію із стану занепаду», - наголосив прем’єр.

Довідково:

23 лютого поточного року відбулося підписання Рамкової Угоди загальною вартістю до 1 млрд дол. США, що передбачає довгострокову 15-річну співпрацю між ПАТ «Укрзалізниця» та «General Elecrtic». Угода ознаменовує початок якісно нового етапу розвитку транспортної залізничної системи України, що сприятиме залученню нових технологій, створенню нових робочих місць та розвитку експортного потенціалу України.

Коментуючи домовленості, прем’єр-міністр відзначав, що динамічні переговори з GE тривали лише п'ять місяців та привели до підписання безпрецедентної угоди. «Мій Уряд завжди готовий підтримувати інноваційні інвестиції задля створення продуктів з високою доданою вартістю та нових робочих місць в Україні», - говорив глава Уряду.

За інформацією ПАТ «Укрзалізниця», перший локомотив General Electric серії GE Evolution ТЕ33АС у серпні морем відправиться до України на Крюківський вагонобудівний завод, де його доукомплектують. Всього обсяг партії, яку поставить General Electric, становитиме не менше 30 машин. І вона, як планується, стане лише початком багаторічної співпраці.


"ОБКОМ"

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08 Августа 2018 12:37

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 