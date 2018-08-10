«Укрзализніця» підрахувала кількість пасажирів і грошей від українсько-російських перевезень

Пасажирів значно поменшало.

«Укрзалізниця» отримала 177,6 млн грн. прибутку від пасажирських перевезень Україна-Росія за від січня до червня 2018 року.

Про це повідомляється на сайті компанії, інформує ТСН.

Так, майже 63 млн грн. принесло курсування поїзда Київ-Москва, на другому місці поїзд Львів-Москва з прибутком понад 38 млн грн.

«З позитивним фінансовим результатом також курсують поїзди Дніпро-Москва, Харків-Москва, Харків-Санкт-Петербург, Одеса-Москва, Миколаїв-Москва», - кажуть в «Укрзалізниці».

Протягом шести місяців 2018 року залізничним сполученням з Росією скористалось 358,9 тисяч пасажирів. Зазначається, що це на 17,1% менше за відповідний показник минулого року.

Також у компанії відзначили, що наразі квитки на поїзди сполученням Україна-Росія продаються без знижок, які розповсюджуються на інші міжнародні напрямки.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян нещодавно заявив, що Україна збирається припинити залізничне сполучення із Росією (саме пасажирські перевезення). Нині в уряді розглядають цей варіант.