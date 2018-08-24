Внаслідок ворожого артобстрілу на Луганщині загинув мирний житель

Сьогодні вранці бойовики вели артилерійський обстріл села Врубівка Луганської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, передає УНН.

«У святий для українців День нашої незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний житель. Це сталося біля 5 години ранку. Снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 року народження помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей», - написав Гарбуз.

Він додав, що внаслідок артобстрілу села Врубівка також було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.

«Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського», - зазначив очільник Луганської ВЦА.