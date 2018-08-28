Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила показання «детектора брехні»

Конкурсна комісія, яка обирала 27 кандидатів на керівні посади в Державному бюро розслідувань, знищила результати проходження переможцями конкурсу поліграфу.

Про це 28 серпня під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, повідомляє Українська правда.

«Після конкурсу зовнішня комісія мала передати документи кандидатів і результати проходження поліграфу… Комісія на засіданні прийняла дивне, нелогічне, протиправне рішення про знищення результатів поліграфу», - сказав директор ДБР.

За його словами, всі матеріали на кандидатів зберігаються 5 років.

Труба пояснив, що тричі звертався до комісії, щоб отримати результати поліграфу або хоча б акт про знищення його результатів, але в комісії йому відмовили.

За словами Труби, комісія прийняла таке рішення раптово і в той же день, коли обирала переможців конкурсу, 18 липня.

Директор ДБР додав, що згідно із законом, за таке рішення комісія не несе жодної відповідальності.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

В прес-службі ДБР, раніше заявляли, що їм не передали інформацію про кандидатів і не виходить на зв'язок. В бюро навіть не було телефонів кандидатів.

Зокрема, комісія відібрала посадовців з 436 кандидатів на ключові посади в ДБР: директорів семи територіальних управлінь органу, керівників підрозділів центрального апарату і співробітників підрозділів внутрішнього контролю бюро.

До складу комісії входило 9 осіб по 3 представника від ВРУ, КМУ та президента Петра Порошенка.

Від Верховної Ради увійшли народні депутати Владислав Бухарєв («Батьківщина»), Євген Дейдей («Народний фронт»), Микола Паламарчук («Блок Петра Порошенка»).

Від президента – два професори КНУ імені Тараса Шевченка Роман Майданик (голова комісії) та Віктор Самохвалов, а також партнер юридичної фірми «Саєнко Харенко» Тетяна Сліпачук.

Від Кабінету міністрів доцент Хмельницького університету управління та права Денис Монастирський, заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, перший заступник Міністра юстиції (секретар комісії) Наталія Севостьянова.