В РФ с облегчением восприняли известие о намерении Украины расторгнуть «договор о дружбе»: можно открыто откинуть любые «моральные» химеры

Теперь никакого «когнитивного диссонанса» от нападения на «дружественную» страну при договоре о «нерушимости границ». Зато можно еще больше обижаться на «недружелюбных» украинцев.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года уже не несет особого смысла, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщают российские «Известия».

«Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или иные соглашения», — цитирует телеканал «РЕН ТВ» Калашникова.

В Госдуме также отметили, что для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября, тогда договор не продлится.

Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года. Документ закрепляет в том числе принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.

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