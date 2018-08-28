У влади Києва з’явилась надія, що гаряча вода зникла у місті не назавжди

Задовольняти «Київенерго» Ахметова будуть усім Кабміном.

Київська міська державна адміністрація очікує, що після прийняття Кабінетом міністрів 29 серпня відповідного рішення, 15-16 вересня Київ зможе укласти угоду з НАК «Нафтогаз», що дасть змогу відновити гаряче водопостачання киянам. Про це під час брифінгу зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спільно з НАК «Нафтогаз» при координації Кабінету міністрів було напрацьовано алгоритм дій, який дозволяє нам вийти на прийняття компромісного рішення», - сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що 29 серпня Кабмін має розглянути внесення змін до постанови КМУ № 110, що стосується надання субвенції із державного бюджету на погашення різниці у тарифах.

«Заборгованість Київенерго перед НАК «Нафтогаз» приблизно 3,3 млрд грн., заборгованість споживачів перед Київенерго приблизно - 2,6 млрд грн. Водночас існує зобов'язання держави перед Київенерго - це різниця в тарифах за минулі періоди, ще за 2015 рік, в обсязі 729 млн грн. Тому сьогодні дуже гостро стоїть питання погашення державних зобов'язань перед компанією Київенерго... Завтра, 29 серпня, ми очікуємо прийняття відповідного рішення від Кабміну. Ми звертаємося до Кабінету міністрів з проханням прийняти рішення про внесення змін до Постанови 110 і закриття зобов'язань перед Києвом, а саме перед компанією Київенерго, по різниці в тарифах, це дасть нам можливість рухатися далі», - повідомив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА зауважив, що якщо Кабмін у середу прийме таке рішення, то планова дата укладання угоди з НАК «Нафтогаз» запланована на 15-16 вересня. Він уточнив, що після цієї дати буде відновлено газопостачання на київських ТЕЦ.