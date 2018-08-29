Українським фільмом-претендентом на «Оскара» став «Донбас»

Український Оскарівський комітет у середу, 29 серпня, обрав фільм, який представлятиме Україну в боротьбі за премію «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою», ним стала драма Сергія Лозниці «Донбас».

Про це повідомляє прес-служба кінокомпанії «Артхаус Трафік», пише Тиждень.

Як зазначається, стрічка про події на Сході України обійшла в національному відборі п'ять інших претендентів: «Браму» Володимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк, «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія і «Кіборгів» Ахтема Сеїтаблаєва.

«21 серпня стало відомо, що «Донбас» увійшов у лонг-ліст премії Європейської кіноакадемії. Північноамериканська прем'єра драми відбудеться у рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто – фільм буде показаний у секції Contemporary World Cinema. Світова прем'єра «Донбасу» відбулася в рамках програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Стрічка Лозниці, що стала фільмом-відкриття секції, також удостоїлася премії за найкращу режисуру», – йдеться в повідомленні.

Фільм створювався у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Українським копродюсером виступив Денис Іванов і кінокомпанія «Артхаус Трафік». Зйомки проходили цієї зими у Кривому Розі.

Драма розповідає про події на Донбасі і спостерігає за життям в самопроголошених «республіках», де стирається грань між правдою і вигадкою, руйнуються соціальні інститути.

У широкий український прокат «Донбас» вийде 18 жовтня.