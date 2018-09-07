«Министр» Саша «Ташкент», выживший при взрыве донецкого кабака «Сепар», сбежал в РФ

Вместе с ним побежал на родину Александр Казаков - московский советник ликвидированного главаря «ДНР» Захарченко.

«Вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, получивший ранение во время покушения на «главу республики» Александра Захарченко, покинул Донецк, сообщил российскому Интерфаксу источник в окружении погибшего «главы республики».

«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», - сказал источник.

Он сообщил, что такое решение было принято в целях безопасности, возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются.

31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе «Сепар». В результате взрыва Захарченко и еще один человек получили смертельные ранения, пострадал и «глава минсдоха ДНР» Тимофеев.