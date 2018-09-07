У НАТО твердо підтримують право України вільно обирати шлях до НАТО

Про це заявив офіційний представник штаб-квартири НАТО, коментуючи внесення президентом України пропозиції про зміни до Конституції щодо закріплення незворотності європейського і євроатлантичного курсу держави.

«Ми тверді у нашій підтримці права України вирішувати своє власне майбутнє і зовнішньополітичний курс, вільно, без зовнішнього втручання», - сказав представник альянсу в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу.

У НАТО також відзначили, що Україна відновила свої євроатлантичні прагнення, а відтак, рішення Бухарестського саміту про те, що держава у майбутньому набуде членства, залишаються незмінними.

Президент Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді проект закону № 9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)».

Проект закону визначено Президентом як невідкладний, і наразі в графі щодо стану його проходження зазначається, що документ «передано на розгляд керівництву».