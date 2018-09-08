МінТОТ: потреби в евакуації населення з Херсонщини немає

Випадків хімічного отруєння через екологічну катастрофу на півночі окупованого Криму серед населення Херсонської області не зафіксовано, потреби в евакуації населення немає. Про це 8 вересня повідомили у Міністерстві тимчасово окупованих територій з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА.

У відомстві зауважили, що з метою профілактики та попередження можливих негативних наслідків для здоров'я дітей близько 2 тисяч осіб відправлять до Скадовська.

«Діти навчатимуться у школі і відпочиватимуть з батьками та супроводжуючими педагогами», - зазначили у міністерстві.

За даними МінТОТ, 7 вересня до Скадовська вже було відправлено 200 осіб, 8 вересня - 500 осіб.