Два катери підсилили ВМС України в Азовському морі

Бронекатери «Лубни» та «Кременчук» вийшли на службу в акваторії Бердянського порту (Запорізька обл.) для недопущення незаконного зупинення суден країною-агресором, повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

«З метою посилення військової присутності ВМС України в акваторії Азовського моря та недопущення незаконного зупинення суден із боку країни-агресора, що прямують до Маріупольського та Бердянського торговельних портів, у Бердянському МТП було спущено на воду перший бронекатер ВМСУ в Азовському морі «Лубни», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше заступник міністра додав, що з ранку вівторка два бронекатери – «Лубни» та «Кременчук» - несуть службу в акваторії Бердянського морського порту.