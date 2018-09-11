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Наивная детвора Мариуполя пытается разжалобить своего убийцу Ахметова

Не для того Ринат «Смертьинвест» создал, чтобы на такие мелочи внимание обращать.


Маленькие жители Мариуполя записали видеообращение, в котором заявили, что выбросы предприятий «Метинвеста» убивают горожан. Дети просят не допустить экологической катастрофы в городе, пишет 0629.

Первые кадры ролика – вид сверху на часть Старокрымского кладбища города, уже несколько лет считающееся крупнейшим в Европе.

«Я живу в Мариуполе, в моем городе заводы «Метинвеста». Они делают выбросы, которые медленно убивают…Президент, министр экологии закрывают на это глаза. Петр Алексеевич, я хочу жить. Остап Семерак — я хочу дышать. Вадим Бойченко, вы же мэр, не закрывайте на это глаза. Ринат Ахметов, хватит меня медленно убивать. Я хочу жить. Я хочу дышать», — говорят дети на видео.

Ролик был создан за добровольные пожертвования мариупольцев.

На минувшей неделе город буквально накрыло смогом. В департамент экологии и энергоменеджмента от мариупольцев поступило 32 обращения. Люди жаловались на агрессивность выбросов и отвратный запах, которым несет с «Азовстали». Была созвана депутатская комиссия, на которой представители «Метинвеста» заявили, что нарушения технологического процесса не наблюдалось. Что касается выбросов коксохимического производства, то представители комбината «Азовсталь» снова продолжали заверять, что проектные параметры работы установки соблюдаются.

В то же время министр экологии продолжает утверждать, что делает все, что в его силах, чтобы помочь Мариуполю. И если что-то не получается, то виноваты в этом сами мариупольцы. Видите ли, недостаточно активны.

Горожане намерены отпраздновать День города в респираторах и масках и 29 сентября планируют снова устроить экологический флешмоб #МыХотимДышать.


"ОБКОМ"

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11 Сентября 2018 13:35

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

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