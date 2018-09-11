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Київрада погодилась сплатити борги Ахметова

Київська міська рада на засіданні у вівторок ухвалила рішення про прийняття КП «Київтеплоенерго» боргів компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України» за умови, якщо «Київенерго» передасть КП джерела для компенсації боргу.


За відповідне рішення проголосували 76 депутатів, повідомляє Інтерфакс-Украина.

«Цей крок надасть можливість повернути гарячу воду киянам, а комунальним службам - виконати роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону. Сьогодні ми говоримо про відповідальність за борг, який має джерела для компенсації, а також про списання всіх штрафів», - пояснив мер столиці Віталій Кличко.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, КП «Київтеплоенерго» зможе погасити борг частково за рахунок субвенції від держави (зобов'язання держави перед «Київенерго» за різницю в тарифах), а основну суму - за рахунок передання комунальному підприємству кредиторської заборгованості (боргів споживачів перед «Київенерго»).

«Ми можемо вийти на фінальний етап врегулювання питання з НАК «Нафтогаз», отримавши компенсатор у вигляді дебіторської заборгованості, скорочення суми майже вдвічі та відсутності штрафних санкцій. Це найоптимальніший з усіх можливих варіантів», - зазначив П. Пантелеєв.

Згідно з проектом рішення, зобов'язання «Київенерго» перед «Нафтогазом», які виникли у результаті його господарської діяльності, не підлягають прийняттю «Київтеплоенерго», якщо «Київенерго» не передасть джерела погашення заборгованостей.

Крім того, КП «Київтеплоенерго» не є правонаступником штрафів, нарахованих на борги «Київенерго».

Депутати Київради також вирішили попросити Верховну Раду звернутися до Конституційного Суду, щоб той надав офіційне роз'яснення ст.22 ЗУ «Про теплопостачання» (умови зміни права власності та особливості правонаступництва зобов'язань у сфері теплопостачання).

Як повідомлялося раніше, заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» становить приблизно 3,3 млрд грн, з них 729 млн грн - заборгованість держави за субвенцією, 2,6 млрд грн - заборгованість споживачів перед «Київенерго».

Київ мав завершити прийом теплових мереж від «Київенерго», що використовувало їх з 2001 року. Фінальний етап передання був запланований на 1 серпня - КП «Київтеплоенерго» має прийняти ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод «Енергія».

«Нафтогаз України» не погоджувався підписувати договір із «Київтеплоенерго» через відмову КМДА приймати на КП «Київтеплоенерго» борги, раніше сформовані «Київенерго» перед НАК. На думку «Нафтогазу», така позиція КМДА суперечить ст.22 закону «Про теплопостачання».


"ОБКОМ"

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11 Сентября 2018 16:14

 

 

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