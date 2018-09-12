Мінстець «захистив інформаційний простір» України: 739 тисяч на поїздку на модну тусовку до американської пустелі (фото)

Цього разу Мінстець вирішив чомусь обійтись без білбордів «Крим – це Україна». Вже прогрес.

ДП «Центр захисту інформаційного простору України» Міністерства інформаційної політики 6 серпня замовило ГО «Спільнота Бьорнерів України» послуги з участі України у фестивалі «Burning Man» на 739 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.

Громадська організація створила мультимедійний арт-проект «Ai.Tlants» на фестивалі «Burning Man 2018», котрий пройшов із 26 серпня по 3 вересня в пустелі Блек-Рок у штаті Невада в США. Мова йшла про скульптуру з трьох атлантів-роботів, які тримають на плечах земну кулю у вигляді сфери з нейромереж.

За даними зі Фейсбук-сторінки Мінінформполітики, учасники могли взаємодіяти зі сферою завдяки встановленим на конструкції датчикам: вона змінювала кольори, вібрувала, видавала звуки на низьких частотах тощо.

За угодою, більшість коштів, а саме 378 тис грн. пішло на забезпечення участі та перебування на фестивалі групи із дев’яти українських митців протягом десяти днів.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки «Спільнота Бьорнерів України» виграла мистецький конкурс Мінінформполітики на тему «Популяризація України у світі». Її засновниками є Елла Василевська, Вікторія Денисюк, Ярослав Дяків, Євгеній Засуцький, Ярослав Корець, Олексій Новіков, Ірина Фартух і Олександр Овсянко.