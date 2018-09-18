Майно Миколи Мельниченка арештовано, майора знов дозволено затримати

Зокрема, на славнозвісних «плівках» екс-охоронець Кучми заробив на дві квартири, дві земельні ділянки, житловий будинок, офіс у Києві та життя у США.

Печерський райсуд Києва за клопотанням прокурора ГПУ арештував нерухомість і банківські рахунки екс-майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка. Також суд дав дозвіл на його затримання, повідомляє Судовий репортер із посиланням на матеріали суду.

Мельниченко фігурує у провадженні №42015000000001762 за підозрою у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК.

Справу відкрили 19 серпня 2015 року.

Встановлено, що Мельниченко як старший офіцер безпеки відділення оперативно-технічних оглядів оперативно-технічного відділу УДО, з лютого до вересня 2000 року, будучи відповідальним за проведення оперативно-технічних оглядів в особливо-режимному приміщенні – службовому кабінеті президента, діючи умисно на шкоду національній безпеці України у сфері зовнішніх відносин, з корисливих мотивів, умисно зібрав з метою передачі відомості, що становлять державну таємницю, які містилися в записах розмов між президентом Кучмою та вищими посадовими особами і політичними діячами держави.

У 2002-2004 роках він передав записи представникам іноземних організацій за відповідну грошову винагороду, яку в подальшому легалізував шляхом придбання об’єктів нерухомості, транспортних засобів та іншого майна, як на території Сполучених Штатів Америки так і на території України.

У вересні 2006 року і січні 2013 року Мельниченко купив в Україні дві квартири, а у жовтні 2013 житловий будинок та дві земельні ділянки.

Один свідок підтвердив отримання Мельниченком зі США близько 2 мільйонів доларів. Вказані кошти майор начебто зберігав у сейфі власного офісу на Ірининській у Києві.

Зі слів свідка, у 2006-2013 роках була придбана квартира, відповідно до письмового договору доручення, за понад 800 тисяч доларів.

У січні 2013 була куплена квартира на ім’я батька Мельниченка та у подальшому переоформлена на директора ТОВ «Українські інтернет технології», компанія якого афілійовано належала Мельниченку.

Дві земельні ділянки та житловий будинок «з метою маскування незаконного походження коштів» оформлено на кума та довірену особу Мельниченка.

Домовленості щодо продажу квартири узгоджували особисто з ОСОБА_2 та його адвокатом ОСОБА_11. Після продажу квартири у ній зробили капітальний ремонт і відкрили офіс ТОВ «Українські інтернет технології».

25.11.2016 винесено постанову про оголошення підозрюваного Мельниченка в розшук, здійснення якого доручено оперативним працівникам Служби безпеки України.

22.02.2017 підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США щодо встановлення місцезнаходження майора та проведення з ним слідчих та процесуальних дій.

14.04.2017 до робочого апарату Укрбюро Інтерполу Національної поліції України скеровано матеріали про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного.

Відповідно до інформації, наданої Департаментом контррозвідки СБУ від 11.04.2018, Мельниченко фактично проживає в м. Метючен, штат Нью Джерсі, США.

Ще в листопаді 2016 Печерський суд дав дозвіл на затримання майора. Але термін дії ухвали сплив. 16 травня суд повторно дав дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено протягом строку досудового розслідування до 16.11.2018.

Суд арештував дві квартири, житловий будинок і дві земельні ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2006 року по теперішній час Мельниченко начебто проводив операції з використанням підприємств з ознаками фіктивності для відмивання доходів.

Так, з рахунків Американської компанії «Traditional Express Van lines INC» у 2006-2013 років на рахунки Мельниченка перераховувались кошти, в якості поворотної фінансової допомоги. Гроші знімались готівкою в мережі банкоматів як у США, так і в Україні.

Зокрема арештовано кошти на рахунках ТОВ «Новіком Груп» і ТОВ «Батлер», а також особисті рахунки майора у «Приватбанку».