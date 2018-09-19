НАБУ и САП перегризлися вщент

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі вважають, що перебування Артема Ситника на посаді керівника Нацбюро з запобігання корупції несумісне із протидією корупції.

Про це йдеться у заяві прес-служби САП у Facebook, повідомляє Українська правда.

«САП закликає міжнародних партнерів не вестися на провокації Ситника... Мандат довіри НАБУ зусиллями Ситника перетворено на мандат безкарності», - йдеться в повідомленні.

«Перебування такої особи на посаді директора НАБУ несумісне із завданнями вказаного правоохоронного органу», - додали у відомстві.

У САП вважають, що відсутність результатів роботи НАБУ пояснюється особистими комплексами і невдоволеністю Ситника.

19 вересня керівник САП Назар Холодницький заявив, що Управління держохорони виявило кабель для прослуховування, який з будівлі «Охмадиту» прокладали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

У НАБУ інформацію про «жучки» назвали фейком.

Також Холодницький звинуватив спецназ Національного антикорупційного бюро в тому, що вони побили його водія. Також у САП стверджують, що службовці НАБУ мали при собі зброю.

За словами керівника САП Назара Холодницького, водій перебуває у лікарні з переломом руки.

В антикорупційній прокуратурі повідомляють, що за вказаними подіями розпочато ряд кримінальних проваджень щодо вчинення тяжких службових злочинів.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що директор НАБУ Артем Ситник не прийшов на засідання комітету Верховної Ради, оскільки дізнався про затримання детективів бюро за установку прослуховування в кабінеті Холодницького.