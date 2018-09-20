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Центрвиборчком оновлено
Верховна Рада України призначила новий склад Центральної виборчої комісії.
У ході представлення кандидатів голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зазначив, що під час перевірки не виявлено підстав для недовіри кандидатам до ЦВК, повідомляє РБК-Україна.
«Серед запропонованих кандидатур немає тих, хто працював у попередньому складі Центрвиборчкому, визначені кандидати володіють значним практичним досвідом та досконалим знанням українського та міжнародного виборчого права. Всі запропоновані особи є професійними правниками. Окрім того, в поданні президента дотримано принцип гендерної рівності: серед кандидатів представлені 8 жінок та 6 чоловіків», - розповіла представник президента у ВР, депутат Ірина Луценко, представляючи подання голови держави.
Отже, новими членами Центрвиборчкому призначені:
Алла Басалаєва (280 голосів «за»);
Наталя Бернацька (307);
Михайло Бербенський (286);
Андрій Євстігнєєв (309);
Ірина Єфремова (307);
Ольга Желтова (305);
Олег Конопольський (288);
Світлана Кустова (306);
Ольга Лотюк (296);
Віталій Плукар (302);
Євген Радченко (289);
Тетяна Сліпачук (317);
Леонтій Шепілов (308);
Тетяна Юзькова (307).
В комісію призначено 14 нових членів, термін повноважень ще двох членів триває і одне місце в комісію залишається вакантним.
Нагадаємо, закон, що передбачає збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17, опублікований в офіційному виданні Верховної ради, газеті «Голос України». Закон набуває чинності з дня його опублікування.
У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада прийняла закон №9090 «Про внесення змін до статті 6 закону «Про Центральну виборчу комісію». Закон передбачає, що кількість членів Центрвиборчкому збільшується з 15 до 17.
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