Центрвиборчком оновлено

Верховна Рада України призначила новий склад Центральної виборчої комісії.

У ході представлення кандидатів голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зазначив, що під час перевірки не виявлено підстав для недовіри кандидатам до ЦВК, повідомляє РБК-Україна.

«Серед запропонованих кандидатур немає тих, хто працював у попередньому складі Центрвиборчкому, визначені кандидати володіють значним практичним досвідом та досконалим знанням українського та міжнародного виборчого права. Всі запропоновані особи є професійними правниками. Окрім того, в поданні президента дотримано принцип гендерної рівності: серед кандидатів представлені 8 жінок та 6 чоловіків», - розповіла представник президента у ВР, депутат Ірина Луценко, представляючи подання голови держави.

Отже, новими членами Центрвиборчкому призначені:

Алла Басалаєва (280 голосів «за»);

Наталя Бернацька (307);

Михайло Бербенський (286);

Андрій Євстігнєєв (309);

Ірина Єфремова (307);

Ольга Желтова (305);

Олег Конопольський (288);

Світлана Кустова (306);

Ольга Лотюк (296);

Віталій Плукар (302);

Євген Радченко (289);

Тетяна Сліпачук (317);

Леонтій Шепілов (308);

Тетяна Юзькова (307).

В комісію призначено 14 нових членів, термін повноважень ще двох членів триває і одне місце в комісію залишається вакантним.

Нагадаємо, закон, що передбачає збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17, опублікований в офіційному виданні Верховної ради, газеті «Голос України». Закон набуває чинності з дня його опублікування.

У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада прийняла закон №9090 «Про внесення змін до статті 6 закону «Про Центральну виборчу комісію». Закон передбачає, що кількість членів Центрвиборчкому збільшується з 15 до 17.