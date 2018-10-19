Кабмін підняв ціни на газ для населення

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%.

Про відповідне рішення він оголосив на екстреному засіданні уряду, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що з 1 листопада ціна на газ для газопостачальних компаній складе 8550 гривень за тисячу кубометрів.

«Проект постанови покладає спеціальні обов'язки на НАК «Нафтогаз України» продавати з 1 листопада 2018 року постачальникам газу населенню газ за ціною 8550 гривень за тисячу кубометрів», - пояснив суть рішення уряду міністр енергетики Ігор Насалик.

За словами Гройсмана, це було непросте рішення і багато присутніх на засіданні уряду не хотіли би на ньому бути присутніми, але є обставини, які слід враховувати.

«Ще з липня ми працювали над тим, щоб знайти компроміс щодо ціни на газ, але не все у моїх силах», - сказав прем'єр.

Він наголосив, що у держави є надзвичайно великі борги, які треба повертати, а зобов'язання щодо вирівнювання ціни на газ було ще у 2008 році.

Гройсман додав, що мова йде про те, що якщо не буде вирішене питання щодо ціни на газ, може бути розірвана співпраця з Міжнародним валютним фондом, що призведе до дефолту в країні.

«Я розумію, що для кожної української родини це важко, але мушу зазначити, що спочатку планувалося збільшити на 60%, але в результаті важких перемовин ми домовились про компроміс», - сказав Гройсман.

Очільник уряду зазначив, що всі, хто потребуватиме підтримки держави у вигляді субсидій, отримають її.

Зараз населення купляє блакитне паливо за ціною 6,96 гривні за кубічний метр.

Раніше Кабінет Міністрів України ще на два тижні продовжив дію спеціальних зобов'язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною, яка закінчувалася 18 жовтня.

Як повідомлялося, постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, потім - до кінця липня, серпня і вересня, а 28 вересня - до 18 жовтня.

Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася відмовитися від PSO і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання.

На сьогодні питання цін на газ для населення є одним із ключових для відновлення фінансування з боку МВФ.