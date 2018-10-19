МВФ і Україна домовились про нову угоду

Нова угода, яка передбачає 3,9 мільярдів доларів для України, «послужить основою для економічної політики влади в 2019 році».

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і українська влада досягли домовленості про економічну політику щодо підписання нової 14-місячної резервної угоди (SBA), яка замінить підписану в рамках Розширеної програми EEF, затвердженої в березні 2015 року, і яка закінчується у березні 2019 року.

«Угода дозволить зосередити увагу на продовженні фінансової консолідації і зниженні інфляції, а також реформі щодо зміцнення податкового адміністрування, фінансового і енергетичного сектора», — йдеться у заяві МВФ, повідомляє Громадське.

«Досягнута сьогодні угода відображає зобов'язання МВФ продовжувати допомагати Україні досягти більш міцного, сталого та всеосяжного економічного зростання», — додали в організації.

Зазначається, що нова програма розроблена у тісній координації зі Світовим банком та Євросоюзом.

Водночас домовленість повинна бути затверджена та схвалена керівництвом МВФ.

Остаточне рішення керівництва Фонду очікується після схвалення парламентом України державного бюджету на 2019 рік.

Нагадаємо, що за результатами перебування місії МВФ в Україні домовленості про виділення коштів фонду ані у рамках старої, ані у рамках нової програми досягнуто не було.