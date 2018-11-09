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Приватна справа: «Опоблок» не уповноважував Бойка зливатися з Рабиновичем

Рішення співголови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка і лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича про створення «Опозиційної платформи - За життя» не має відношення до «Опоблоку.


Про це «Українській правді» повідомив народний депутат «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.

«У нас, у партії «Опозиційний блок», нічого не відбулося. Партія не уповноважувала Бойка підписувати жодні документи з Рабіновичем», - зазначив нардеп.

За його словами, Бойко це зробив як приватна особа, а партія ніяких рішень про об'єднання з будь-ким не приймала.

Щоб розібратися у ситуації, після такого рішення Бойка, партія зустрінеться у понеділок на засіданні політради.

Нардеп також заявив, що в партії вимагають скликати з'їзд, на якому ухвалити відповідні рішення.

«Ми вели переговори щодо висування єдиного кандидата у президенти від опозиційних сил, але жодного рішення ухвалено ще не було. Ми вважаємо, що наш кандидат має скласти реальну конкуренцію владі, а не бути на підтанцівці у Петра Порошенка. А панове Бойко і Льовочкін зараз, схоже, хочуть вступити у партію «За життя». Буде у них «За життя» (об’єднана)», - заявив Новинський.

Нардеп наголосив, що ініціативи Бойка і Рабіновича - це їхні приватні дії, а «Опоблок» жодних рішень щодо цього не приймав.

Як вже повідомлялося, 9 листопада Бойко і Рабинович заявили в кулуарах Верховної Ради, що запрошують всі опозиційні сили до об’єднання на базі їхньої платформи. Нардепи підписали угоду про створення «Опозиційної платформи - За життя».

Джерела «Української правди» в «Опоблоці» зазначають, що група Ріната Ахметова вирішила призупинити свою участь у процесі об‘єднання партії «Опозиційний блок» із партією «За життя».

За даними УП, із цього приводу тривали довгі переговори.

Група Фірташа-Льовочкіна та Медведчук із Рабіновичем заявляли готовність об‘єднуватися, але представники Ахметова, говорили, що не бачать у такому поспіху жодного сенсу.

«Я не знаю, що вони собі вирішили без нас. Але ми люди самодостатні і вважаємо, що поспішати з такою делікатною темою точно не варто», – зізнавався один високоставлений співрозмовник з групи Ахметова.


"ОБКОМ"

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09 Ноября 2018 16:00

 

 

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