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Українських яблук на всіх азіатів не вистачає

Попит на українські яблука з боку азіатських імпортерів після перших поставок виріс, задовольнити його у повному обсязі українські садівники не в змозі навіть, незважаючи на перевиробництво цих фруктів у країні в 2018 році, повідомила Українська плодоовочева асоціація (УПОА).


«Ми отримуємо нові запити від азіатських імпортерів майже щодня. Більшість з них просять нас допомогти з контактами українських виробників яблук і скаржаться, що сьогодні їм досить складно знайти в Україні партнерів, які можуть запропонувати необхідний обсяг яблук певного сорту і належної якості», - процитовано слова головного аналітика асоціації Тетяни Смирнової в повідомленні УПОА.

Представник одного з найбільших індійських імпортерів Aayush Impex, відвідавши Україну в рамках торгової місії, познайомився з кількома українськими виробниками, які здатні запропонувати якісні яблука, належну упаковку і мають досвід експорту, однак, більшість їхнього врожаю вже було законтрактовано, наводить приклад асоціація.

«Якість продукції у багатьох інших постачальників, на жаль, не відповідає нашим вимогам, адже ми маємо бути впевнені, що яблуко, придбане в Україні, зможе витримати транспортування на досить далеку відстань. Загальний час транспортування яблук від фруктосховища в Україні до складу імпортера в Індії може тривати навіть 60 днів, тому вимоги до якості яблук - високі. Ми продовжуємо пошуки потенційних постачальників продукції», - прокоментував ситуацію представник Aayush Impex Саніл Сачджев.

Економіст інвестиційного відділу Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак зазначив, що залишається проблема з нестачею якісних яблук.

«Зусилля із просування експорту українських яблук були не марними. Уже сьогодні імпорт цих фруктів після пробних поставок активно нарощують Сінгапур та ОАЕ, перші партії йдуть до Сенегалу, Камеруну та Індонезії. Крім того, імпортери з Індії вже готові купувати українські яблука та очікують лише узгодження фітосанітарних процедур. Однак, навіть на цьому етапі ми розуміємо, що повною мірою задовольнити цей попит Україні важко, адже яблука належної якості може запропонувати лише невелика кількість господарств», - сказав він.


Інтерфакс-Україна

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19 Декабря 2018 11:58

 

 

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