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СБУ: спецслужби РФ готували теракт у харківському метрополітені

Співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.


Про це повідомляє прес-центр СБ України:

«Спецоперація проводилась Управлінням СБ України в Харківській області та Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Оперативники СБ України встановили, що спецслужби РФ завербували мешканця Харкова для організації та здійснення теракту на одній із станцій метро. За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні президентських виборів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ задокументували, що представниками спецслужб РФ передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю шістсот грамів тротилу, який приводився у дію телефонним дзвінком. Вони також надали інструкції щодо проведення підготовчих заходів із вчинення теракту та виплатили п’ятнадцять тисяч доларів США за виконання злочину. Встановлено, що вже у Харкові зловмисник придбав цвяхи, шурупи, болти й гайки, якими планував начинити вибуховий пристрій для підсилення його вражаючої дії та збільшення кількості постраждалих.

Під час проведення спецоперації українська спецслужба не допускала виникнення будь-якого ризику для життя та здоров’я громадян. У межах досудового розслідування оперативники СБУ завчасно вилучили зі схованки підривника справжній вибуховий пристрій та замінили його на «муляж».

Співробітники спецслужби затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після встановлення на станції метро «Індустріальна» вибухового пристрою під час масового скупчення людей. Йому повідомлено про підозру в скоєнні терористичного акту.

Триває досудове слідство».


"ОБКОМ"

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22 Марта 2019 11:46

 

 

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