Порошенко – 12-й гравець, вважає народний голова Федерації футболу України від БПП

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Голова Федерації футболу України, нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Андрій Павелко вважає, що збірна України досягла величезних успіхів завдяки підтримці президента Петра Порошенка.


Про це він написав у суботу в Facebook, коментуючи результат гри збірної України з командою Португалії у стартовому матчі кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи 2020 року в Лісабоні у п'ятницю, повідомляє Українська правда.

«Окреме спасибі президенту України Петро Порошенко, який першим привітав нашу команду з відмінним результатом! Увага глави держави завжди дуже важливо для збірної України і восени саме при щирій підтримці президента країни українська команда дуже вдало виступила в Лізі націй і домоглася перемоги в своїй групі!» - написав Павелко.

Нагадаємо, учора, 22 березня, у стартовому матчі кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи 2020 року збірна України зіграла унічию 0:0 в Лісабоні з чинними чемпіонами Європи, командою Португалії.

Восени 2018 року українська збірна отримала перемогу в групі «В» Ліги націй.


"ОБКОМ"

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23 Марта 2019 12:46

 

 

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