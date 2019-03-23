Порошенко – 12-й гравець, вважає народний голова Федерації футболу України від БПП

Голова Федерації футболу України, нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Андрій Павелко вважає, що збірна України досягла величезних успіхів завдяки підтримці президента Петра Порошенка.

Про це він написав у суботу в Facebook, коментуючи результат гри збірної України з командою Португалії у стартовому матчі кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи 2020 року в Лісабоні у п'ятницю, повідомляє Українська правда.

«Окреме спасибі президенту України Петро Порошенко, який першим привітав нашу команду з відмінним результатом! Увага глави держави завжди дуже важливо для збірної України і восени саме при щирій підтримці президента країни українська команда дуже вдало виступила в Лізі націй і домоглася перемоги в своїй групі!» - написав Павелко.

Нагадаємо, учора, 22 березня, у стартовому матчі кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи 2020 року збірна України зіграла унічию 0:0 в Лісабоні з чинними чемпіонами Європи, командою Португалії.

Восени 2018 року українська збірна отримала перемогу в групі «В» Ліги націй.