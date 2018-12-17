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«Шахтар» і «Динамо» дізналися своїх наступних суперників у Лізі Європи
Сьогодні відбулося жеребкування матчів плей-офф на стадії 1/16 фіналу ЛЄ.
Football24наводить результати жеребкування:
Вікторія Пльзень – Динамо Загреб
Брюгге – Зальцбург
Рапід Відень – Інтер
Славія – Генк
Краснодар – Байєр
Цюріх – Наполі
Мальме – Челсі
Шахтар – Айнтрахт
Селтік – Валенсія
Ренн – Бетіс
Олімпіакос – Динамо
Лаціо – Севілья
Спортінг – Вільяреал
Фенербахче – Зеніт
БАТЕ – Арсенал
Галатасарай – Бенфіка
Зустрічі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 14 і 21 лютого 2019 р.
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