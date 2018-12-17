«Шахтар» і «Динамо» дізналися своїх наступних суперників у Лізі Європи

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (15) Генеральна прокуратура (7) Національне антикорупційне бюро (98) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4) Служба безпеки України (50) Головна військова прокуратура (7) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (345) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ